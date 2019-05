“Italia Argentina Canta in Festival” il 24 maggio al Teatro Villa Torlonia

Argentina chiama Italia, e Italia risponde. Anche questa volta l’obiettivo di creare un “ponte culturale” tra i due paesi passa attraverso il noto “Festival della Musica Italiana di La Plata”, che arriva in questo 2019 alla sua V edizione. L’edizione 2018 è stata vinta dalla cantante Florencia Fadigati, un giovane talento che ha convinto pubblico e giuria con la sua esibizione. Come da tradizione la vincitrice arriverà prossimamente in Italia, dove si esibirà il prossimo 24 Maggio a Roma, nel prestigioso teatro storico di Villa Torlonia, nella serata evento “Italia Argentina Canta in Festival”, dove presenterà il brano vincitore ed alcune famose melodie argentine. Lo spettacolo sarà presentato dall’eclettica show girl Cristina Sciabbarasi, attrice e ballerina, che si esibirà in una performance di tango argentino, accompagnata dalle note di Sylvia Pagni, compositrice e musicista di fisarmonica e autrice di colonne musicali per la rete RTI-Mediaset.

Oltre a lei si esibiranno le cantanti Dora Cardone, insegnante di canto, pianista e cantautrice di canzoni italiane e partenopee già ospite d’onore l’anno scorso a La Plata, e Camilla Noci , insegnante di canto anche lei e raffinata interprete con la sua chitarra classica di canzoni e melodie ritmiche sudamericane.

Il “Festival della Musica Italiana di La Plata” si svolge ogni anno tra i mesi di Ottobre e Novembre in questa località della provincia di Buenos Aires, dichiarata nel 2006 “Capitale dell’Immigrante Italiano”, un altro esempio che ci fa capire quanto sia importante la nostra presenza in questa enorme capitale mondiale. Il Festival è una manifestazione molto sentita ed attesa sia dagli italiani che dagli argentini stessi, amanti della musica “Made in Italy”, nata con l’intento di rafforzare i rapporti socio – culturali tra Italia ed Argentina, creando in tal modo una sorta di “scambio” tra le varie forme artistiche di entrambi i paesi e accomunando così le due collettività italo-argentine in un legame sempre più forte e duraturo. L’Italia, con le sue mille sfaccettature e le sue molteplici unicità ha trovato a Buenos Aires e a La Plata un bacino fertile e prosperoso, dove cultura, usanze, arte, danza e musica e tradizioni gastronomiche sono ormai parte integrante della quotidianità degli argentini.

Il Festival è stato realizzato fin dagli esordi grazie all’impegno dell’ACTIA – l’Agenzia di Coordinazione Territoriale Italia Argentina, insieme al Presidente della Commissione del Festival della Musica Italiana di La Plata e Coordinatore del CPTCIA - Corridoio turistico culturale produttivo Italia Argentina. Tra le Istituzioni che collaborano alla realizzazione di questo evento, troviamo il Patrocinio del Comune della città di La Plata, l’Ambasciata d'Italia in Argentina, Consolato Generale d'Italia a La Plata, Euroshoworld (Agenzia di promozione eventi) di Roma e le entità collegate come l'ENIT (Istituto Nazionale Italiano del Turismo), Istituto italiano di Cultura di Buenos Aires, Università nazionale di La Plata, l’istituto CELCI ( Centro di studi di lingua e cultura italiana); i Comitati La Plata (Comitato Italiano all'estero) e FAILAP (Federazione delle Associazioni Italiane della Regione di La Plata) e enti pubblici e privati annessi al CPTCIA.





Le prenotazioni possono essere fatte presso il Teatro Torlonia o direttamente al botteghino. Costo del biglietto €12,00 (posti limitati).

La serata si concluderà con l’annuncio ufficiale dell’edizione 2019, e ancora una volta La Plata sarà il cuore pulsante di una parte d’Italia, che ha messo le sue radici in questa meravigliosa città sudamericana.



Contatti

www.festivaldelamusicaitaliana.com