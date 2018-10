Prenderà il via il prossimo 17 ottobre, fino al 18 ottobre, l'edizione 2018 di IABW – Italia Africa Business Week, il primo grande evento economico interamente dedicato a imprenditori italiani e africani giunto alla sua seconda edizione. Una due giorni di networking, incontri B2B e conferenze di alto livello organizzati per creare partnership produttive per entrambi i lati del Mediterraneo.

Italia Africa Business Week

L'evento è in programma a Roma presso lo Spazio Eventi Tirso, via Tirso 14, è organizzato dall'Associazione Le Réseau in collaborazione con Confindustria Assafrica&Mediterraneo, con la rivista Africa&Affari, con il patrocinio dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione e lo Sviluppo, Unioncamere, Enea, Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa e si concentrerà sul tema “Stabilità, Opportunità e Nuovi Mercati”.

Lo scorso anno IABW ha accolto oltre 100 ospiti provenienti da tutta l'Africa e da tutta l'Italia: aziende, imprenditori, rappresentanti della cooperazione internazionale e di diverse istituzioni italiane e africane. L’Italia Africa Business Week è il primo evento del suo genere in Italia in cui imprenditori africani ed italiani possono incontrarsi e comunicare, un forum per sviluppare opportunità d’affari e accordi di cooperazione.

Come nella passata edizione, anche IABW2018 avrà al centro temi come la stabilità politica, la cooperazione economica e commerciale, nuove opportunità d’affari, lo sviluppo dei partenariati pubblico-privato, il trasferimento di know-how e l'accrescimento delle capacità attraverso la formazione, la condivisione di buone pratiche in diversi settori commerciali e imprenditoriali, le strategie di comunicazione e gli strumenti e le strategie finanziarie per l’internazionalizzazione delle imprese italiane in Africa.