Italia 70 in concerto al Vitala Festival

Lunedì 22 gennaio 2018 torna la musica sul palcoscenico del Teatro San Genesio di Roma per il Vitala Festival. A partire dalle 21,00 il teatro risuonerà delle più famose sonorità della musica italiana degli anni Settanta nel concerto degli Italia 70 formazione composta da Davide Pistoni, Luca Velletri, Fabio Servilio, Carlo Micheli, Lorenzo Trincia e Francesco Isola.

Una serata dedicata al racconto di una storia di profonde emozioni tra le grandi canzoni del rock italiano degli anni 70 e la magia della tradizione sinfonica ed etnico-mediterranea. Quello che gli Italia 70 si prefiggono per la serata è portare nel rock quello che generalmente si fa nel jazz e nella musica classica: la lezione del passato per rendere credibile il presente e pensare al futuro della nostra musica.



Il repertorio del concerto sarà costituito da composizioni leggendarie, che raccontano la storia del rock italiano degli anni 70, quello più vicino al versante sinfonico e mediterraneo, considerato all’estero tra le poche cose italiane rilevanti in settore rock. Pezzi tra i più famosi di formazioni che sono in parte ancora ben presenti sui palcoscenici italiani e di tutto il mondo come Area, Premiata Forneria Marconi, Banco del Mutuo Soccorso, Le Orme, Il Rovescio della Medaglia, Osanna. Un concerto – evento da non perdere, tra live e cultura Seventies.



Il Vitala Festival, organizzato da Fabiana De Rose in collaborazione con il Teatro San Genesio, è una rassegna di natura filantropica, alla sesta edizione, con lo scopo di promuovere e sostenere musicisti, cantanti, artisti del settore musicale e delle arti visive, che presenta un calendario articolato e variegato per genere e composizione dei gruppi musicali che verranno ospitati. Ringraziamo il pubblico che segue la rassegna per il gentile sostegno e rinnovato interesse per questa nuova edizione del festival.