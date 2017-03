Isulas. Canti, suoni e balli di Sicilia e Sardegna al Cip Aessandrino

ISULAS. Canti, suoni e balli di Sicilia e Sardegna Concerto / Festa a ballo h. 22.00 In occasione del fine settimana di laboratori dedicati agli strumenti e alle danze siciliani, il sabato sera del Cip sarà interamente dedicato alla musica delle Isole. Vicine e lontanissime, antichissime ma così vive, Sicilia e Sardegna condividono una ricchezza e un'autenticità di suoni, danze e canti inimmaginabili per chi non le conosce e irrinunciabili per chi ha avuto la fortuna di viverle. Averle insieme, per una sera, al Cip, è un'occasione unica e preziosa, da non perdere! Per la Sicilia: Giorgio Maltese: polistrumentista -zampogna, friscaletto, marranzano, voce, scherma corta Nino Aiello: tamburello tradizionale siciliano Francesco Salvadore: tamburello e voce (Unavantaluna) Giuseppe Bonaccorsi: scherma corta Per la Sardegna: Tenore "Murales" di Orgosolo, con la partecipazione di alcune coppie di danzatori (Vohe: Francesco Corrias e Giovanni Antonio Busio; Hontra: Maurizio Bassu; Bassu: Antonio Musina; Mesu Vohe: Cosimo Mureddu, Salvatore Musina) Durante il week-end il CIP ospiterà collateralmente una serie di laboratori di danza, canto e strumenti tradizionali siciliani tenuti da alcuni dei migliori suonatori tradizionali dell'isola, nonché uno stage in due giorni di SCHERMA CORTA SICILIANA tenuto dal Maestro di fama internazionale Giuseppe Bonaccorsi. Per informazioni e prenotazioni: info@cipalessandrino.org tel. 393-8619200