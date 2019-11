Istituto Marymount High School Open Week

Marymount High School

Liceo classico e scientifico bilingue Via Livorno 91, Roma

Open Week: 11-16 novembre 2019

Da lunedì 11 fino a venerdì 15 novembre 2019 lezioni aperte per gli alunni interessati, dalle ore 8:10 alle ore 13:35. I genitori potranno visitare la scuola.

Sabato 16 novembre, 9:30-12:30, oltre alla visita degli ambienti scolastici, sarà possibile incontrare il corpo docente e approfondire i programmi di ciascuna materia.

Una scuola nel mondo

L’Istituto Marymount è una scuola cattolica, fondata nel 1930, che accoglie allievi dall’infanzia alle medie nella sede storica di via Nomentana e il Liceo nella nuova sede di via Livorno.

È il primo Istituto bilingue a Roma, con più di metà delle discipline in lingua inglese con 43 insegnanti madrelingua di diverse nazionalità.

Appartiene al Global Network of the RSHM schools, una rete di scuole e università presenti in 4 continenti ed ha come mission “to foster the gift of internationality and to broaden the commitment to transformation of the world through education”.

Offre un’educazione volta allo sviluppo del talento di ogni allievo, accogliendo studenti di diverse culture e religioni.

Un nuovo modello di scuola

Un liceo all’avanguardia, concepito come un’università per preparare i ragazzi a guidare il cambiamento del XXI secolo. Uno sguardo proiettato verso il divenire, senza dimenticare la tradizione.

Un modello innovativo di aula, costruita per favorire il confronto e l’interazione tra gli studenti; orario compattato che consente nuovi tempi e nuove modalità di apprendimento; piccoli gruppi di lavoro che permettono l’attenzione al singolo, la promozione delle eccellenze, il superamento delle difficoltà e l’osmosi dei saperi.

Attività

• RSHM Network Cultural Exchange Programme

• Model United Nations

• Leadership Programme

• Volunteer work

• Associazione Sportiva Dilettantistica Marymount

Ricordiamo anche l’Open House per infanzia, elementari e medie che si terrà giovedì 21 Novembre a via Nomentana 355.