Israele 70: Roma celebra i 70 anni dalla fondazione dello Stato d’Israele

Il 18 aprile 2018 avranno luogo a Roma i festeggiamenti per la fondazione dello Stato d’Israele, in ebraico Yom Ha’atzmaut. Per celebrare questa importante ricorrenza, la Comunità Ebraica di Roma promuove e organizza un grande evento che si svolgerà nel quartiere ebraico.

Esibizioni, performances e mostre

Tre dei luoghi chiave dell’ebraismo romano, il Palazzo della Cultura, via Catalana e piazza Gerusalemme, vedranno contemporaneamente diverse esibizioni, performances e mostre per celebrare assieme alla cittadinanza questo importante anniversario.

Sul palco centrale in piazza Gerusalemme, daranno inizio alla festa il Presidente della Comunità Ebraica di Roma Ruth Dureghello, il Rabbino Capo Riccardo Di Segni, l’Ambasciatore dello Stato di Israele Ofer Sachs, il Sindaco di Roma Virginia Raggi e il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. A presentare l’evento, David Parenzo che, con una conduzione d’eccezione, ci accompagnerà per tutta la serata.

I Maccabeats in concerto

Tra le varie esibizioni, per la prima volta in Italia i Maccabeats, gruppo acclamato dal pubblico internazionale: un progetto musicale nato nel 2007 come ensalbe vocale di 14 elementi dell’Università Yeshiva di New York, diventato fenomeno di musica ebraica con una grandissima fanbase sparsa per il mondo: 20 milioni di visualizzazioni su YouTube, numerose apparizioni in TV e quattro album di successo. Il loro concerto sarà il culmine dei tanti momenti artistici che caratterizzeranno l’evento.

L'omaggio a David Rubinger

Ancora a Piazza Gerusalemme, a un anno dalla scomparsa del celebre fotoreporter David Rubinger, le riproduzioni di alcune tra le sue fotografie verranno proiettate sulle facciate dei palazzi, anticipando un progetto espositivo che verrà realizzato a Roma nel 2018.

Alcuni tra gli scatti di Rubinger, che ripercorrono la storia dello Stato di Israele, possono definirsi iconici e hanno contribuito a definire la coscienza nazionale dello Stato d’Israele. È il caso, per esempio, della celebre fotografia ritraente tre paracadutisti israeliani di fronte al Muro del Pianto scattata il 7 giugno 1967.

The Promised Land. Verso Israele, il paese latte e miele

In occasione del settantesimo anniversario di Israele ci saranno inoltre due occasioni imperdibili. Il Museo Ebraico di Roma inaugurerà la mostra “The Promised Land. Verso Israele, il paese latte e miele”: circa 100 fotografie che ritraggono la vita nell’allora Palestina mandataria, paesaggi e persone simbolo futuro e della nascente società dello Stato di Israele. Verrà anche esposta per la prima volta la dichiarazione originale della nascita dello Stato di Israele del 1948, uno degli otto esemplari originali esistenti al mondo. La presentazione della mostra avrà luogo alle 21 e il Museo resterà eccezionalmente aperto fino a mezzanotte. Così, anche la libreria ebraica Kyriat Sefer vedrà un’apertura serale straordinaria con uno sconto a tema: per i 70 anni d’Israele, tutti i libri sulla sua storia verranno venduti con il 70% di sconto.

“Il Sionista Gentile” di Carlo Giacobbe

Contemporaneamente, presso il Palazzo della Cultura, il Centro di Cultura Ebraica presenterà il libro “Il Sionista Gentile” di Carlo Giacobbe. L’opera, nella sua prima parte, tenta di trasmettere un’idea articolata di cosa rappresenta lo Stato d’Israele toccando i temi più importanti che lo riguardano come l’ebraismo, l’antisemitismo, la questione palestinese, la Shoah e il negazionismo. Nella seconda parte si cerca invece di spiegare Israele e il sionismo attraverso un CD, abbinato al volume, con una compilation di 18 canzoni in Yiddish, ebraico e italiano, arrangiate e reinterpretate dall’autore insieme a un gruppo di musicisti.

Il ritratto di David Ben Gurion

Subito dopo, alle 22.30, il Centro Ebraico Pitigliani presenterà “Ben Gurion, Epilogue” di Yariv Mozer, un film che presenta un ritratto mai visto di David Ben Gurion, intervistato a 82 anni da un giovane americano, che riflette, nell’ultima stagione della sua vita, sulla perdita della moglie, la sua salute, l’eredità politica e le sue speranze per la pace in Medio Oriente. Una visione profetica del futuro dello Stato d’Israele alla luce della storia e degli eventi di cui è stato protagonista, fondatore e primo Presidente dello Stato. Infine, nel Palazzo della Cultura vi sarà una mostra dell’artigianato ebraico e made in Israel, che vedrà la partecipazione di molte associazioni e artici. In questa occasione il catering le Bon Ton offrirà degli assaggi gourmet dal sapore mediorientale accompagnati da una selezione dei migliori vini kosher.

Programma dei festeggiamenti

Mercoledì 18 aprile 2018 - 4 Iyar 5778

Piazza Gerusalemme

• Ore 18.00 - 20.00 Area ludico-educativa con tema “Israele 70!” aperta ai bambini tra i 5 e 13 anni.

• Presentazione delle celebrazioni del 70° Anniversario dello Stato di Israele, David Parenzo

• Ore 21.00 Saluti istituzionali e alzabandiera

• Ore 21.35 Evolution of Jewish Music, Coro della Scuola Ebraica Secondaria di Primo Grado Angelo Sacerdoti arrangiamento e composizione del prof. Angelo Spizzichino, coreografia di Alessia Di Castro

• Ore 22.30 Maccabeats Concert

• Ore 23.20 Dj e vj set in piazza



Palazzo della Cultura

• Ore 20.45 Salotto letterario, il Centro di Cultura Ebraico presenta Il Sionista Gentile di Carlo Giacobbe.

• Ore 22.30 Proiezione cinematografica, il Centro Ebraico Pitigliani presenta “Ben Gurion, Epilogue” di Yariv Mozer.

Via Catalana

• Ore 17.00-23.00 Mostra di artigianato ebraico e Made in Israel.

• Ore 21.00 Museo Ebraico di Roma: presentazione mostra fotografica “The Promised Land. Verso Israele, il paese latte e miele.”

• Ore 21.00-24.00 Apertura Museo Ebraico di Roma alla cittadinanza con ingresso gratuito

Via del Tempio

• Ore 17.00 – 24.00 Libreria Kiryat Sefer aperta al pubblico

in occasione del 70 Anniversario dello Stato di Israele i libri sul tema al 70%