Isola Tiberina • Sulle rive della storia

Un appuntamento irripetibile, in un luogo unico… La Tiberina è l'unica isola urbana del Tevere. Da qui gli antichi romani guadarono il fiume, oggi la scoviamo incastonata tra i muraglioni ottocenteschi. Che storie raccontano i suoi antichi ponti? Quali la corrente che li attraversa? Passeggiare nel surreale silenzio di questo pezzo di terra senza tempo, accompagnati dai racconti della nostra appassionata guida, ci farà percepire l'essenza dell'Isola. Non puoi perdere questa occasione! Visita guidata con l'Associazione Radici nel Mondo. Per info e prenotazioni: http://www.radicinelmondo.it/isola-tiberina-%E2%80%A2-sulle-rive-della-storia/