L'Isola Tiberina: archeologia, storia, miti

Alla scoperta di uno dei luoghi più affascinanti di Roma



Grazie alla sua posizione centrale, l'Isola Tiberina, già in epoca antichissima, favorì scambi culturali che portarono alla formazione della civiltà romana.

Attraverso la visita ai suoi monumenti più belli scopriremo la storia e le leggende che, per secoli, hanno ammantato di mistero questi luoghi: la basilica di S. Bartolomeo all'Isola, i resti del tempio dedicato nel III a.C. a Esculapio, dio della medicina, il Ponte Fabricio e il Ponte Cestio realizzati nel I a.C., la Torre Caetani, interessante testimonianza della fortificazione dell'area in età medievale.

L'incantevole passeggiata alla base dell'isola ci darà la possibilità di conoscere i due volti che oggi la rendono così affascinante e inafferrabile rispetto ad altri luoghi di Roma: ponte di collegamento naturale tra le rive opposte del Tevere e al tempo stesso spazio isolato e protetto dalle acque del fiume.



La visita sarà tenuta dalla dott.ssa Emanuela Sarracino, Archeologa e Guida Turistica



Appuntamento: ore 10,45 presso il Ponte Fabricio (Lungotevere dei Pierleoni)

Costo della visita: 9 € (include il noleggio auricolari)



ATTENZIONE: POSTI LIMITATI!

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA:

CELL. +39 328.8071534 emanuela.sarracino@gmail.com