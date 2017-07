Iruna LIVE al 692 Osteria & Baretto



Soundboutique presenta Iruna LIVE at 692 Osteria & Baretto.



Cresciuta tra cassette di bossa nova in macchina e “The Miseducation of Lauryn Hill“ nelle orecchie con un discman panasonic del ‘98, Iruna fin da piccola canta e riproduce qualsiasi suono che ascolta, dai versi degli Aramacao ai soli di Charlie Parker. Dopo alcuni anni all’estero ora è tornata a Roma e si è dedicata a scrivere e cantare in diversi locali della sua città le sue canzoni variopinte su viaggi, disagi, cuori pulsanti e stili di vita modaioli. Pop-Soul sofista e ironico condito con un pizzico di groove caraibico, sono gli ingredienti del repertorio di IRuna.



A seguire DJ set by DJ Safari

Inizio concerto ore 21.30

Dj set dalle 23.00 alle 2

INGRESSO GRATUITO



