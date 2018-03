IrishFilmFesta: incontro con Paul Lynch + "Making Shorts"

Molto ricco il programma di giovedì 22 marzo dell’11a edizione di IRISH FILM FESTA la rassegna dedicata al cinema e alla cultura irlandese, in corso fino a domenica 25 marzo alla Casa del Cinema di Roma.

Si comincia alle 15 con Making Shorts, un panel di approfondimento sul settore del cortometraggio nell’industria cinematografica irlandese e nordirlandese al quale parteciperanno registi, distributori e professionisti del settore.

Alle 19 nell’ambito della nuova sezione #IFFbooks, dedicata alla letteratura irlandese, IRISH FILM FESTA incontrerà il pluripremiato scrittore irlandese Paul Lynch, autore di tre romanzi: Cielo rosso al mattino (Red Sky in Morning, 2013) pubblicato in Italia l’anno scorso dalla casa editrice 66thand2nd, The Black Snow (2014, vincitore in Francia del Prix Libr’à Nous per il miglior romanzo straniero e del Prix des Lecteurs Privat) e Grace (2017, candidato al Walter Scott Prize). Lo stile di Lynch, paragonato a quello di Seamus Heaney e Cormac McCarthy, ha ricevuto apprezzamenti da affermati scrittori irlandesi come Sebastian Barry e Colm Tóibín.

Si prosegue alle 21 con Rocky Ros Muc un documentario di Michael Fanning sulla vita e la carriera sportiva di Sean Mannion, pugile irlandese emigrato dal Connemara a Boston negli anni 70. Rocky Ros Muc è stato presentato all’Irish Film Festival di Boston e ha vinto il premio per il miglior documentario al Galway Film Fleadh 2017.

Il film sarà preceduto dal corto in concorso Guard di Jonathan Harden, storia di una giovane donna che impara a boxare dal padre ex carcerato.

IRISH FILM FESTA è prodotto dall’associazione culturale Archimedia e realizzato in collaborazione con Irish Film Institute; con il sostegno di Culture Ireland, Irish Film Board, Turismo Irlandese; e il patrocinio dell’Ambasciata irlandese in Italia e delle Biblioteche di Roma.