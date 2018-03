Stagione Teatro Trastevere dei Piccoli

SABATO ORE 16:30

COSTO DEL BIGLIETTO: 7 EURO

Teatro Trastevere

via Jacopa de'Settesoli 3, 00153 Roma

SEGRETERIA: 065814004



7 APRILE ORE 16:30



IRENE TRA LE BOLLE regia di Erika Manni



"Irene è una bambina che non è mai scesa dall’albero su cui vive.

Vorrebbe scoprire il mondo, ma non sa come fare. Un giorno, una flotta

di bolle passa davanti alla sua casa e senza pensarci due volte decide

di saltarci sopra e di partire per una avventura meravigliosa alla

scoperta di cose sconosciute."



Musica dal vivo per uno spettacolo che tiene conto della tenera età degli spettatori e che cerca, con un linguaggio semplice ed immediato

di coinvolgere i più piccoli. Alla fine dello spettacolo gli strumenti musicali usati verranno messi a disposizione dei bambini perché possano sperimentare liberamente.



Scritto e diretto da Erika Manni

Attori: Manuel Cascone, Erika Manni, Tiziano Tarli

Foto: Giulio Lo Greco



età consigliata: 2-5 anni





Vania Lai Ufficio Stampa Teatro Trastevere

3388940447

prom.trastevere@gmail.com

Teatro Trastevere Via Jacopa de' Settesoli, 3 00153 Roma 065814004