ramar Amaral presenta Carneval Meo Carneval al Cotton Club

Sabato 10 Febbraio Iramar Amaral presenta Carneval Meo Carneval al Cotton Club



Finisce con un grande ritorno la tre giorni di Latin Jazz., il Trio di Iramar Amaral



Iramar è un cantante e percussionista brasiliano che negli anni 80 e 90 faceva furore nei locali romani specialmente al Talent scout. Grande show man e trascinatore. Da poco ha finito disco e tour con Francesco De Gregori.



Iramar Amaral



È nato a São Lourenço, nello stato di Minas Gerais, in Brasile. Un talento artistico eclettico che per anni ha incantato la capitale con la sua musica influenzata dal linguaggio jazzistico senza snaturare il carattere popolare e ballabile del funk-samba-soul e della musica afro-latinoamericana. Negli anni Novanta inizia il suo impegno artistico con l’Unicef: organizza spettacoli, presentazioni radiofoniche e televisive, in supporto a ong e azioni umanitarie. Nel 2000 crea l’associazione Victoria Regia onlus, che si occupa di arte e sport per i diritti umani e per l’ambiente, di cui attualmente Iramar è presidente. Fra i suoi dischi, È facil complicar, del 1994.



Natalio Mangalavite



Nato a Còrdoba, Rep. Argentina il 8/1/1959. Pianista, cantante, autore, compositore e arrangitore. Figlio d’arte, padre e madre pianisti. Vicente Mangalavite( padre) fu anche violinista, cantante e arrangiatore vocale. Negli anni ’80 la comunità latina di Roma era molto forte in quel periodo e s’inserisce con facilità fra brasiliani e sudamericani. Conosce Iramar Amaral cantante brasiliano con il quale collabora girando tutta Italia con alcuni spettacoli ricchi di colore, danze e ritmi del Brasil. Partecipa con “Le trombe rosse” orchestra diretta da Massimo Nunzi al programma Rai “Su la cresta del onda” . Va in tour con Ornella Vanoni artista con la quale collabora come pianista e arrangiatore tuttora. Nel 1991 conosce Javier Girotto saxofonista argentino anche lui di Còrdoba . Suonano in duo, nel “Tercero Mundo” insieme a “El Negro” Hernandez, Marco Siniscalco, Claudio Corvini, Sergio Quarta. Latin jazz di grande potenza. Collaborazioni con Gianni Savelli, Massimo Bottini, J. Arnold e tanti altri. Comincia un periodo di lavoro televisivo più intenso, “Fantastico”, “Domenica in”, “Sarà Vero”….. Collabora con la cantante“Tosca”, Luca Barbarossa, Fabio Concato…..e tanti altri . Insegna mùsica e canto a “Operazione Trionfo” Con il D.J. Pierandrea Righetti“The profesor” crea DNA e incide “Influence”, “I mercati del alba”e “Brasil air line”. Insieme a Carlos Buschini, J. Girotto, Antonello Slis, Nicola Stilo registra “Madre Tierra” Con Fabrizio Bosso, J. Girotto, L. Bulgarelli e L. Tucci incide “Latin Jazz” Tribute e Sol ( Latin mood ). Insieme a Ornella Vanoni a collaborato dal vivo con Paolo Fresu, Roberto Gatto, Furio di Castri ed altri esponenti del jazz italiano. Oggi lavora dal vivo con tante formazioni: in duo con M. Ascolese, a richiesta con coppia di ballerini. In duo con J. Girotto. In duo con Gianni Iorio al bandoneòn . In trio con Peppe Servillo e J. Girotto, in quartetto con Marco Siniscalco al basso ( Santi Greco) Martin Bruhn batteria e percussioni e G. Iorio al bandoneòn. Quintetto con F: Bosso. Con Barbara Casini. Il progetto ( Surarte ) insieme a I Solis string quartet e G. Iorio, musica del sur del mondo. Natalio Luis Mangalavite è aperto a tutte le forme musicali.



Line up:



IRAMAR AMARAL VOCE-PERCUSSIONI

NATALIO MANGALAVITE VOCE/PIANO

STEFANO PARENTI BATTERIA



INGRESSO €5



COTTON CLUB ROMA

via bellinzona, 2

(angolo Corso Trieste)

00198 ROMA



info e prenotazione

349.0709468

06.85352527



www.cottonclubroma.it