Ipotesi di realtà VII

Ipotesi di realtà è stato il tema della prima mostra personale di Carlo La Porta, quasi un fil rouge tra le sue opere, per identificare il percorso artistico dell'autore: "La pittura intesa come mezzo per creare un mondo di ipotesi perfette del paesaggio e della realtà…". A distanza di quasi venti anni da quella prima esperienza, l'Artista ne prosegue il tema. In questa sua settima personale romana, la continuità di quell'idea iniziale, pur nella varietà dei soggetti che popolano i suoi quadri, rimane costante. Carlo La Porta è nato il 15 luglio 1954 a Roma, dove ha svolto studi classici ed esercita la Professione di Avvocato. Pittore e scrittore, da sempre appassionato di grafica e pittura, dai primi anni 90 ha scelto la strada della pittura ad olio come tecnica espressiva a lui più congeniale.