Ipiniswing serata dedicata ai balli swing presso Pinispettinati: sul palco The Hot Stompers

Venerdì 17 gennaio appuntamento con Ipiniswing, serata dedicata ai balli swing presso L’Associazione Culturale Pinispettinati, che in questa occasione speciale compie quattro anni. Sul palco, questa volta, una formazione dalla lunga storia, ovvero gli Hot Stompers che porteranno in scena tutta la loro energia. La band per l’occasione sarà alle prese con un repertorio swing ballabile che spazia tra autori del calibro di Duke Ellington, Count Basie, Benny Goodmann e Glen Miller.



The Hot Stompers nascono nel 2004 su iniziativa di Gennaro D´Apote, contrabbassista e cultore del Jazz tradizionale (e che li ha diretti fino al 2012). Un progetto che ripercorre le tappe del jazz dalle origini di New Orleans alla Chicago degli anni venti. Una delle pochissime orchestre in Italia a proporre Jelly Roll Morton con esecuzioni fedeli alle sue incisioni orchestrali e pianistiche, King Oliver e la Creole Jazz Band, Louis Armstrong con gli Hot Five e gli Hot Seven. Look e sound in stile ed un repertorio che è stato arricchito con arrangiamenti per big band, di classici dello Swing americano ed italiano degli anni '40, così da poter dar luogo a concerti da ascoltare ed anche da ballare. Prima e dopo il concerto in consolle DJ Kitty.



Comunicazione riservata ai soci

Pinispettinati

Via Campo Barbarico 80

Ore 22.00 le prime note

Ore 22.45 concerto THE HOT STOMPERS

Prima e dopo il concerto in consolle Dj Kitty

LINDYLOTTERY: estrazione a sorte fra TUTTI i partecipanti alla serata

che riceveranno all'ingresso il loro biglietto della fortuna



ingresso con tessera dell'associazione Pinispettinati

(per chi non ce l'ha costo 2 euro)



Per info ingresso contattare i numeri

3348337356 / 3939954899

pinispettinati@gmail.com



Line-up

Francesca Ciommei (Vocals & Kazoo)

Francesco Marsigliese (Cornet)

Filippo Marino (Clarinet)

Enrico Basilico (Trombone)

Luca Rizzo (Sax)

Paolo Bernardi (Piano)

Maurizio Capuano (Doublebass)

Riccardo Colasante (Drums)