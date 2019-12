Ipiniswing serata dedicata al ballo swing presso Pinispettinati: sul palco Henzapoppin's Cotton Bugs

Venerdì 15 novembre nuovo appuntamento con Ipiniswing, serata dedicata ai balli swing che si svolge presso i Pinispettinati. Sul palco, questa volta, una band di recente formazione, ovvero gli Henzapoppin's Cotton Bugs che porteranno in scena tutta la loro energia. La chitarra si alterna al banjo, la batteria alla washboard, il sax tenore al clarinetto; il cuore pulsante è il suono incalzante della tuba; la voce guida il pubblico lungo un repertorio tagliato su misura per i balli swing. Ecco gli HENZAPOPPIN'S COTTON BUGS: qualcosa di nuovo, qualcosa di vecchio, qualcosa di prestato, qualcosa di Blues. Subito dopo il concerto il Djset a cura di DJ Kitty.



Comunicazione riservata ai soci

Pinispettinati

Via Campo Barbarico 80

Ore 22.30 le prime note

Ore 22.45 concerto HENZAPOPPIN'S COTTON BUGS

DJset a cura di Dj Kitty



ingresso con tessera dell'associazione Pinispettinati

(per chi non ce l'ha costo 2 euro)



Per info ingresso contattare i numeri

3348337356 / 3939954899

pinispettinati@gmail.com



Line-up

Enza Henzapoppin Cortese, voce

Giuseppe Ricciardo, sax e clarinetto

Attilio Marzoli, sax e clarinetto

Marco Cortese, chitarra e banjo

Agostino Marzoli, tuba

Alberto Botta, batteria e washboard

Gallery