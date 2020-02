Ipiniswing serata dedicata ai balli swing ai Pinispettinati: sul palco Henzapoppin’s Choo-Choo Train

Venerdì 7 febbraio appuntamento con Ipiniswing, serata dedicata ai balli swing presso l’Associazione Culturale Pinispettinati. Questa volta a salire sul palcoscenico ci sarà Henzapoppin’s Choo-Choo Train, band guidata dalla cantante Enza Henzapoppin Cortese. Una formazione che in pochi anni si è fatta notare nel panorama musicale romano, suonando con successo nei locali più quotati ed essendo invitata a partecipare a eventi e festival dedicati alla musica Jazz da ballo e da ascolto: Ardea Jazz, Val D’Orcia in Swing, ROMA BALBOA WEEKEND, SicilySwingFest, per citarne alcuni.



Sostenuta da una ritmica solida e avvalendosi della collaborazione di solisti brillanti, la band ha la sua forza eccezionale in un repertorio vastissimo, che comprende i più noti standard del jazz classico ma anche moltissimi brani meno noti di grandi compositori: Ellington, Porter, Waller, Williams. Caratteristica della band, nella scelta del repertorio, è la particolare attenzione dedicata al mondo dei balli swing (dal Lindy Hop al Charleston, allo Shag, al Balboa) che ne ha fatto una delle band beniamine dei ballerini, a Roma e in varie città d’Italia.



Sul palco, questa volta, una formazione dalla lunga storia, ovvero gli Hot Stompers che porteranno in scena tutta la loro energia. La band per l’occasione sarà alle prese con un repertorio swing ballabile che spazia tra autori del calibro di Duke Ellington, Count Basie, Benny Goodmann e Glen Miller.Prima e dopo il concerto in consolle Bunny Donowitz.



Comunicazione riservata ai soci

Pinispettinati

Via Campo Barbarico 80

Ore 22.00 le prime note

Ore 22.45 concerto Henzapoppin’s Choo-Choo Train

Per info ingresso contattare i numeri

3348337356 / 3939954899

pinispettinati@gmail.com

ingresso con tessera dell'associazione Pinispettinati



Line-up

Enza Henzapoppin Cortese, voce

Attilio Marzoli, sax e clarinetto

Giuseppe Ricciardo, sax e clarinetto

Marco Cortese, chitarra

Paride Furzi, contrabbasso

Alfredo Romeo, batteria