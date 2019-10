IPiniSwing, appuntamento con la Bixi Big Band

Prima serata di un'altra stagione di swing e qualità marchiata iPiniSwing. Venerdì 19 ottobre appuntamento ai Pinispettinati con la Bixi Big Band di Carlo Capobianchi, con la partecipazione di Lorys Day alla voce: subito dopo il Dj Set curato da Bunny Donowitz.

Bixi Big Band

La Bixi Big Band, una delle più longeve d'Italia e con oltre 200 concerti negli ultimi anni, nata nel 1999, composta da professionisti sotto la direzione musicale del Maestro Carlo Capobianchi si è esibita in concerti che hanno ricevuto gli apprezzamenti da parte di noti musicisti quali Lino Patruno, Carlo Loffredo e Renzo Arbore. Da alcuni mesi abbiamo il piacere di ospitare nei nostri spettacoli, alla voce, Antonella Elia.

Ha maturato una notevole esperienza concertistica esibendosi al "Festival Jazz" di Villa Celimontana in Roma, "Roma Hot Summit", "Brutium jazz festival", Jazz Festival di Bocchignano, Swing Festival al Parco Egeria, Monte Compatri in Jazz, Policoro in Swing Festival, Formello Jazz Festival, Roma Jazz Festival, Roma Lindy Exchange, Pescara Swing Festival e presso noti locali e jazz club della Capitale quali Zanussi Dancing, Pinispettinati, New Orléans Café , Saxofone Café, Fonclea, Cotton Club, Micca Club, The Club, Teatro Centrale Carlsberg, Milonga della Stazione, BeBop, Giardino del Tango, Arca Dancing, Ristorante Casa del Jazz, Music Inn, Gregory's, Barrio, Teatro Valle, Teatro Torlonia, Vinile, Splendor Parthenopes, Alexander Platz, Festival del Musical e dello Swing al Piper con le più importanti scuole di ballo e musical italiane ed europee, Tip Tap Show al Teatro Carcano, Accademia di Romania, Swing Soda & Rock'n'roll festival, Notte rosa a Fano, Ardea Jazz Festival, Aniene Festival, Satyrus, Teatro Parioli. Dal 2005 al 2017 ha suonato stabilmente al Mahalia Risto Music Club.

Il repertorio fa riferimento alle grandi orchestre americane quali quelle di Ellington, Basie, Miller, Artie Shaw, Benny Goodman, Chick Webb e Stan Kenton ma figurano anche colonne sonore di film dagli anni '30-'40 fino ai giorni nostri nonché brani motown, pop e latin degli anni '70-'80.

Dopo il concerto largo al DJ SET sempre curato e frutto della competenza musicale di Bunny Donowitz ci accompagnerà fino alla chiusura

Tutte le informazioni utili:

Pinispettinati

Via Campo Barbarico 80

Ore 22.30 le prime note

Ore 22.45 concerto Bixi Big Band

A seguire DJ set Bunny Donowitz

contributo per la serata 12 euro

compresa consumazione, cocktail inclusi

ingresso con tessera dell'associazione Pinispettinati

(per chi non ce l'ha costo 2 euro)

Infoline: 328.3361837 - 328.7159912

pinispettinati@gmail.com