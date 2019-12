Ballo swing ai Pinispettinati: sul palco Giorgio Cùscito Swing Party feat. Annalisa Eva Paolucci

Sabato 28 dicembre dicembre nuovo appuntamento con Ipiniswing, serata dedicata ai balli swing che si svolge presso i Pinispettinati, questa volta con Giorgio Cùscito Swing Party feat. Annalisa Eva Paolucci. Giorgio Cùscito, l’ambasciatore dello swing a Roma, propone per questo suo Swing Party una originale fusione fra lo swing americano, il jazz italiano degli anni 30 e il soul jazz degli anni 50: la presenza della eccezionale vocalist Annalisa Eva Paolucci e del “Ray Charles italiano”, Mario Donatone, porteranno la serata verso lidi particolarissimi, sempre al massimo della danzabilità, e giustissimi per una pre-pre serata di fine anno. Da non perdere. Prima e dopo il concerto in consolle Ale G.



Pinispettinati

Via Campo Barbarico 80

Ore 22.30 le prime note

Ore 22.45 concerto

Giorgio Cùscito Swing Party feat. Annalisa Eva Paolucci.

Prima e dopo il concerto in consolle Ale G



ingresso con tessera dell'associazione Pinispettinati

(per chi non ce l'ha costo 2 euro)



Per info ingresso contattare i numeri

3348337356 / 3939954899

pinispettinati@gmail.com



Line-up

Giorgio Cùscito, sax tenore

Annalisa Eva Paolucci, voce

Giuseppe Ricciardo, sax alto

Mario Donatone, pianoforte e voce

Giuseppe Talone, contrabbasso

Alfredo “Alfa” Romeo, batteria

