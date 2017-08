iPet (AaiPet) in scena al MACRO Testaccio

iPad e device portatili sono ormai uno strumento di utilizzo quotidiano a partire dalla più tenera età. Ma qual è il nostro reale rapporto con queste tecnologie? Siamo sicuri di essere noi a controllarle o siamo invece noi a essere controllati? E in che maniera possiamo utilizzarle creativamente?

Diretta da René Geerlings e per la prima volta a Romaeuropa Festival per REf Kids, la compagnia BonteHond sembra non avere dubbi: iPet (AaiPet) è, infatti, a definizione degli stessi artisti: «Uno show a tre dimensioni con degli adorabili device». Sulla scena due simpatici intrattenitori s’impegnano a stupire la platea con i loro trucchi magici tra palloncini a forma di animali e banane reali estratte dallo schermo di un iPad.

Ma sono proprio questi strumenti a rivelarsi degli impudenti burloni e a tentare di sabotare l’intera performance. Con i suoi spettacoli fatti di magia, musica e movimento, BonteHond ha dato vita a un percorso teatrale riconosciuto internazionalmente per le sue qualità artistiche. Esilarante e ipnotico iPet invita i giovani spettatori a nuove possibilità di riflessione e a esperire in prima persona teatro e nuove tecnologie.