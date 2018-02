Ipazia al Teatro di Documenti. In questi ultimi anni ci sono state molte performance teatrali su Ipazia d’Alessandria ma nessuna che abbia portato in scena anche il contesto storico del IV sec. d.C. e i suoi protagonisti. Perché raccontare questa storia nel terzo millennio? Perché ha molte affinità con gli attuali fenomeni di intolleranza in Europa e con gli scenari di guerra in Medio Oriente.

Perché non abbiamo ancora compreso che il rispetto verso ogni forma di diversità, incarnata e difesa da Ipazia sino alla morte, è l’unica strada che l’umanità può percorrere.



TEATRO DI DOCUMENTI Via Nicola Zabaglia 42.Tel. 06 5744034 . 06 5741622 328 8475891. Da giovedì 8 a Sabato 10 ore 20:45; domenica ore 18:00. Biglietto: da 12€ a 10€; tessera 3€. FINO ALL’11 MARZO