Iolanda Pettinaro "Canzoni Brasiliane" in concerto al Charity Café

Giovedì 7 febbraio appuntamento al Charity Café con il quartetto capitanato dalla vocalist Iolanda Pettinaro, formazione completata da Enrico Bracco alla chitarra, Stefano Nunzi al contrabbasso e Andrea Nunzi alla batteria. La band sarà alle prese con canzoni dal Brasile impregnate di Roma e di Jazz: un esotico mediterraneo? Una dolcevita tropicale? Un repertorio sopraffino da gustare con calma e con "alma". Proseguono, dunque, gli appuntamenti con Jazz Voice, ogni giovedì al Club di via Panisperna, questo volta con un tuffo verso la musica e la tradizione brasiliana.



Charity Café

Via Panisperna 68

Inizio concerto ore 22:00

Ingresso 8 euro con consumazione

Per info: 06.47825881



Line-up

Jolanda Pettinaro, Voce

Enrico Bracco, Chitarra

Stefano Nunzi, Contrabbasso

Andrea Nunzi, Batteria