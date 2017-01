Io vi canto al Teatro Agorà 80

ilNaufragarMèDolce Presenta IO VI CANTO Teatro Agorà 80 13 e 14 Gennaio 2017 ore 21.00 concerto di Lucilla Galeazzi Il 13 e il 14 Gennaio al Teatro Agorà 80 andrà in scena Lucilla Galeazzi, tra le più grandi cantanti di musica popolare italiana ed europea, ricercatrice e narratrice d'eccezione, con uno straordinario assolo: "Io vi canto" Lucilla Galeazzi -Tra le più grandi cantanti di musica popolare italiana ed europea. Oltre allo studio profondo della musica tradizionale della sua terra, l'Umbria, ha interpretato canzoni jazz, si è esibita con musicisti di tango, ha lavorato con artisti di musica contemporanea e di musica antica. Raro esempio di ricercatrice e di esecutrice, figlia di "cantori", si avvicina alla musica popolare e incontra l'antropologo Valentino Paparelli e allo storico, musicologo e anglista Alessandro Portelli. Nel 1977 entra nel nascente Quartetto vocale di Giovanna Marini, con cui incide diversi dischi e collabora fino al 1994. Nel 1991 è' solista nell'Orchestra Europea di Jazz a Strasburgo. Dal 1994 inizia l'esperienza di compositrice e, dall'anno successivo, come direttrice di coro. E' del 1997 il suo primo album "Cuore di terra", cui seguono "Lunario" (2001), "Amore e acciaio" (2006), che vince il Premio tenco per il miglior album folk dell'anno, e "E ancora bella ciao" (2010). Partecipa a numerosi festival e progetti europei, tra cui "Banlieu blues" e "Fete de la musique" di Parigi, al festival folk di Dranuter, il maggiore del Nord Europa e al festival di Pina Bauch a Wuppertal. _____________________________________________________________________________________ Teatro Agorà 80 Via della Penitenza 33, Roma (Trastevere) Orari spettacoli: Venerdì e Sabaro ore 21.00 Sala B: Biglietti: 13 euro (intero) -10 euro(ridotto) - 8 euro(teatro ragazzi)| Tessera associativa: 2 euro Per info e agevolazioni biglietti: Tel: 06 68 74 167 - Fax: 06 68 80 30 68 www.teatroagora80.org/agevolazioni-economiche/ info@teatroagora80.com -Avviso ai Soci-