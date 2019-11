Io-ti-amo (è) senza altrove

Primo studio in lettura scenica con Elena Arvigo e Silvia Salvatori



Risuona l’alfabeto del discorso amoroso di Roland Barthes tra le parole di queste due donne che nella febbre cercano il senso di quel” IO –Ti - Amo “che si trova come l’ AMEN – all’estremo limite del linguaggio . E’ grido di vita e solo la poesia e la musica possono soccorrere . Solo la poesia e l silenzio possono raccontare davvero . Come ci ricorda Chandra Livia Candiani che nel suo libro “Il Silenzio e’ cosa viva – fonte di ispirazione per noi - cita l’immensa Achmatova: “Nei terribili anni della “ežovščina” ho trascorso diciassette mesi a fare la coda presso le carceri di Leningrado. Una volta un tale mi riconobbe. Allora una donna dalle labbra bluastre che stava dietro di me, e che, certamente, non aveva mai udito il mio nome, si ridestò dal torpore proprio a noi tutti e mi domandò all’orecchio (lì tutti parlavano sussurrando):

– Ma lei può descrivere questo?

E io dissi:

– Posso.

Allora una specie di sorriso scivolò per quello che una volta era stato il suo volto.



ORARI SPETTACOLI

sabato ore 21, domenica ore 18.



PRENOTAZIONE SPETTACOLI CONSIGLIATA

tel. 0692594210

cell. e wapp 3333305794

biglietteria@spazio18b.com



PREZZI

intero €15.00

ridotto (convenzionati) €12.00

Acquisto online su https://www.liveticket.it/spazio18b/iotiamoesenzaaltrove



tessera semestrale obbligatoria €3