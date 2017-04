Io sono al Teatro Lo Spazio

Testo di Chiara Guarducci. Diretto e interpretato da Laura Cioni. La rappresentazione di un bestiario umano ridicolo e tragico, un attentato alle false certezze di questa società che identifica e si identifica nell'imperativo delle apparenze e del successo in un gioco in cui si accumulano rabbie, paure, dove l'altro, da nutrimento e scoperta, diventa minaccia. Dieci personaggi a corto d'anima, messi a nudo nel loro momento cruciale, svelano un punto cieco; dietro ogni maschera la solitudine resta aperta. Ma "IO SONO" è liberatorio, ritmi incalzanti, toni irriverenti, dramma e comicità senza tregua. Alla lucida e vorticosa drammaturgia che affonda nelle nostre ferite e fragilità in modo agghiacciante ed ironico si somma un'interpretazione di straordinaria potenza e intensità, sia fisica mimica che di partitura recitativa. Una sola attrice che passa da una dimensione all'altra, da un personaggio cinico a una sfida grottesca tra un uomo e una donna, da un atleta improbabile, al totale spaesamento di una donna in carriera. Prenotazioni: 06/77076486 - 06/77204149 - info@teatrolospazio.it Biglietto: intero -12 euro, ridotto possessori tessera del teatro - 9 euro