Io non sono come Moira, spettacolo al Teatro de' Servi

Andrea, giovane, bello, ambizioso e metrosessuale; si prepara a recarsi ad una conferenza dove presenterà ad un gran numero di uomini e di investitori la sua nuova linea di prodotti cosmetici “Il Nuovo Maschio”.

L’evento segna per lui, il primo passo verso la realizzazione di un sogno, il suo sogno: la creazione del più grande impero di cosmetici per soli uomini esistente sul mercato. La preparazione di questa conferenza, diventerà per il protagonista l’occasione per confrontarsi e affrontarsi con gli improbabili fantasmi del suo passato, che trasformati dalla sua fantasia affolleranno la sua casa e la sua mente con atmosfere oniriche e visionarie che strizzano l’occhio a Carrol e alla tradizione gotica. A riportarlo alla realtà, solo il cugino Mino, una pincopanco senza pancopinco che ha come unica occupazione quella di bighellonare nella sua casa.

“Io non sono come Moira” invita lo spettatore a non limitarsi a guardare la realtà, ma ad interpretarla, a colorarla proprio come fa il suo protagonista; invita lo spettatore a sorridere di quella società e a dissacrarne i confini e le barriere esaltando le somiglianze fra i due generi che più di tutti si pongono da sempre ai più estremi confini del nostro mondo, l’uomo e la donna.

La Compagnia dei Masnadieri presenta lo spettacolo, in collaborazione con I ragazzi della Scuola del Teatro dell’Orologio, dal 25 al 27 novembre.

