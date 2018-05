Io non sono come Moira al Teatro India. Il progetto nasce da un testo originale di Susanna Laurenti; scritto, nella sua forma embrionale, nel 2015, nell’ambito di Officine Teatrali con il titolo “Storia di un metrosessuale”. Il protagonista della drammaturgia nasceva dalla riflessione sull’abbattimento, all’interno della società contemporanea, della cosidetta “barriera di genere”.

Nel 2016 l’incontro fra gli allievi della Scuola del Teatro dell’Orologio e la sua dibattuta chiusura determinano la nascita della Compagnia del Teatro dell’Orologio.

Una compagnia dinamica, eterogenea, ambiziosa, che incontra per la prima volta il pubblico romano invadendo la Metro C con il suo #SognoUnderground, adattamento punk ed irriverente del Sogno di una notte di mezza estate shakesperiano.

Il consolidarsi del rapporto umano e professionale tra i membri della compagnia; tutti con un’età compresa tra i 19 e i 22 anni determina un inevitabile fermento di idee e una volontà sempre più definita di esplorare e quindi di confrontarsi con un progetto perciò con una produzione interamente propria. L’adattamento del testo e la regia; firmati Susanna Laurenti e Riccardo Viola sono, in realtà entrambi, il risultato della suggestione, della creatività e della fantasia di ognuno degli attori.

L’obiettivo è quello di presentare al pubblico un personaggio moderno, ma non banale, attraverso il quale esprimere una precisa e visionaria visione della realtà. L’obiettivo implicito è quello di dimostrare come una compagnia di giovanissimi nata in un teatro chiuso possa confrontarsi con un testo attorialmente impegnativo, ma non retorico, e con una direzione registica presente, ma non scontata.