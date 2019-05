Io non odio, all'Auditorium Parco della Musica una giornata con grandi ospiti

Vinicio Capossela, Zen Circus, Margherita Vicario, Cor Veleno,

Fulminacci e Micol

guidati dal giornalista Ernesto Assante per una mattinata di parole e musica contro la vio-lenza di genere, il razzismo e il bullismo promossa da Regione Lazio



Ore 11.00, Auditorium Parco della Musica - Via Pietro de Coubertin, 30



Una mattinata contro l'odio è quella che il 30 maggio all’Auditorium Parco della Musica di Ro-ma vedrà protagonisti Vinicio Capossela, Zen Circus, Margherita Vicario, Cor Veleno, Fulmi-nacci e Micol, guidati dal giornalista Ernesto Assante, per il terzo appuntamento di IO NON ODIO, promosso dalla Regione Lazio - Assessorato Pari Opportunità, con l’Assessorato Forma-zione, Diritto allo Studio, Università e Ricerca e in collaborazione con la struttura Progetti Specia-li.

Studenti delle scuole di Roma e del Lazio saranno coinvolti da due ore di musica, momenti di spettacolo, interventi artistici, narrazioni e racconti sui temi della lotta alla violenza contro le donne, della convivenza civile, contro il razzismo, e il bullismo.

Il giornalista e critico Ernesto Assante accompagnerà sul palco le esibizioni live degli artisti - da sempre impegnati a usare la musica come mezzo di trasmissione e sensibilizzazione - a partire da Vinicio Capossela, cantautore, polistrumentista e scrittore italiano che ha da poco pubblicato il nuovo disco “Ballate per Uomini e bestie”: un percorso folk e punk nei nuovi mali, dal web all’indifferenza. Freschi della partecipazione - atipica - all’ultimo Festival di Sanremo, per IO NON ODIO si esibiranno i Zen Circus, importante voce del rock italiano e Cor Veleno, storica for-mazione hardcore hip hop che ha segnato il genere in Italia.

Sul palco anche Margherita Vicario, cantante e artista volto noto del cinema e della tv, Fulmi-nacci, giovane cantautore romano che ha recentemente debuttato con "La vita veramente”, e Mi-col con la sua originale Arpa Rock.

Saranno presenti Lorenza Bonaccorsi, Assessora alle Pari Opportunità della Regione Lazio, Giovanna Pugliese Progetti Speciale Regione Lazio, rappresentanti delle istituzioni e perso-nalità del mondo della cultura.

È nell’assenza della cultura del rispetto per l’altro che nasce l’odio e si propaga nelle sue diverse forme: il femminicidio e la violenza contro le donne, l’omofobia, il razzismo, il bullismo. Per con-trastare i passi indietro in tema di diritti e per una cultura della convivenza fra uomini e don-ne, della parità e del reciproco riconoscimento, IO NON ODIO fino a dicembre 2019, porterà nelle scuole di Roma e del Lazio progetti artistici di varia natura, che si fanno percorsi di avvici-namento e sensibilizzazione con l’obiettivo di creare una rete contro la violenza negli istituti del Lazio.

Per attivare un cammino di civiltà partendo dalle studentesse e dagli studenti, portando alla loro attenzione riflessioni e analisi stimolanti, coinvolgendo i protagonisti stessi di queste esperienze virtuose, insieme ad artisti e volti noti del mondo della cultura.

IO NON ODIO prevede percorsi di avvicinamento nelle scuole coinvolte attraverso diverse attività nell’ambito della programmazione scolastica, da marzo a dicembre 2019, con l’obiettivo di creare una rete contro la violenza nelle scuole del Lazio. Il progetto intende dare spazio alla creatività degli studenti, con l'obiettivo di valorizzarne le idee attraverso modalità espressive scelte dagli stessi ragazzi. Gli studenti sono invitati a raccontare, ognuno con la propria sensibilità e a secon-da dei propri interessi, una storia ispirata ai temi trattati e che descriva riflessioni, analisi e senti-menti scaturiti da questa esperienza. I migliori lavori saranno premiati durante l’evento finale di dicembre 2019.