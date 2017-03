Io migrante: tra visioni e realtà

Il Nuovo Cinema Palazzo è lieto di presentare, giovedì 16 marzo, "Io migrante": una serata in cui verranno proiettati i film "Tre Titoli" di Nico Angiuli e "In Search For Nothing" di Francesco Bartoli. La mini rassegna non ha come unico obiettivo quello di continuare a tenere accesi i riflettori sul tema dell'immigrazione, ma ha anche l'intento di farlo da una prospettiva diversa, ponendo l'accento sul ruolo di spettatore e su quello di partecipante attivo, mescolando i due punti di vista sia per coloro che assisteranno alle proiezioni sia per i protagonisti delle stesse. "Tre Titoli" di Nico Angiuli approda al Nuovo Cinema Palazzo dopo essere stato presentato nell'ultima Quadriennale. Ambientato a Tre Titoli (borgo di Cerignola - Foggia) - che fu teatro delle importanti rivendicazioni sindacali di Giuseppe Di Vittorio - il film vuole cogliere le trasformazioni della classe bracciantile contemporanea e riflettere sui meccanismi di rimozione e di ciclicità di una Storia che puntualmente ripropone nuove vittime e nuovi carnefici. "In Search For Nothing" di Francesco Bartoli, dopo essere stato proiettato al Farm Cultural Park e all'Accademia di Belle Arti, viene qui presentato per la prima volta al pubblico. Il film, nato da un laboratorio di video arte svoltosi lo scorso giugno a Ragusa con migranti minori non accompagnati, raccoglie alcune delle performance realizzate, mettendo in luce la capacità di dialogare e/o contrastare con la realtà e la cultura circostante.