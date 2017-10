Io, mamma e Ronconi al Teatro Antigone

“IO, MAMMA E RONCONI”



Commedia teatrale in 2 atti



Sinossi



Beatrice, una madre dispotica e divorziata, dirige un piccolo laboratorio teatrale tramite il quale vuole costringere la figlia a diventare una grande attrice. Come se non bastasse, è una fanatica di Ronconi, crede nell’astrologia, e ha per compagno un giovane hipster che le dà sempre ragione. Eleonora subisce le angherie della madre e le avances del patrigno, finché… non troverà il modo di farle mettere la testa a posto.

“Io, mamma e Ronconi”, una commedia irriverente e sopra le righe, che attraverso situazioni esilaranti ed un ritmo avvincente, offre anche qualche spunto di riflessione su certi vizi del teatro contemporaneo e, più in generale, della nostra società.



Note di regia



“Io, mamma e Ronconi” non ha mezze misure. Attraverso il gioco del teatro nel teatro, viene sfondata continuamente la cosiddetta “quarta parete” per far sentire il pubblico coinvolto, attivo, “dentro” la storia. Fin dal suo inizio, assistiamo ad uno spaesamento rispetto alla consueta distanza pubblico-attori. La forte caratterizzazione di ognuno dei personaggi, l’importanza che hanno luci e musica per sottolineare alcuni passaggi situazionali, i piani narrazione-realtà che si compenetrano, fanno di questa commedia un mash-up ironico e coinvolgente. L’intento è senz’altro di divertire, ma anche di mettere alla berlina alcune situazioni “anomale” diventate tipiche in una società dove sono saltati tutti i vecchi schemi. Anomalie che si riflettono anche nell’attuale concezione del “fare teatro”, tramite pratiche alle volte controverse, che con l’ironia di questo testo possono essere facilmente messe a nudo e comprese.

Massimiliano Calabrese