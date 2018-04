Io, Gabrielle - Chanel Segreta al Teatro Stanze Segrete. Sara Platania sarà la protagonista - al Teatro Stanze Segrete, dal 2 al 6 maggio – di Io, Gabrielle - Chanel Segreta, atto unico di Valeria Moretti, con la regia di Gianni De Feo.

A fuoco, da un’angolatura particolare, la giovinezza ma soprattutto l’infanzia della grande stilista francese Coco Chanel. In una domenica - “giorno infernale” per una lavoratrice come lei – sola nel suo atelier, confida ad un inatteso quanto inconsueto interlocutore, il suo passato, ma anche i suoi tormenti e i suoi desideri.

Gli eccessi del suo carattere s’intrecciano con un’insospettabile vulnerabilità, svelandoci aspetti sconosciuti della sua esistenza, così da rivelare una Chanel fuori da ogni cliché.