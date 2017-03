Io ed Emma spettacolo teatrale contro il femminicidio

Buonasera vi scrivo per conto della Margot Theatre per segnalarvi che 24-25-26 marzo andremo in scena al Teatro Furio Camillo di Roma con IO ED EMMA, uno spettacolo originale che affronta il delicato tema del femminicidio mettendo in scena il difficile rapporto tra una madre e una figlia che per troppo tempo non si sono parlate, costruendo un muro di silenzi e bugie tra di loro. Lo spettacolo ha debuttato a Cerveteri l'8 marzo a conclusione del Progetto DONNA patrocinato dal comune che ha portato in scena storie di donne e di quanto esse hanno dovuto soffrire, ma soprattutto di quanto hanno potuto offrire al mondo. Mi chiedevo se fosse possibile dare visibilità al nostro spettacolo sul vostro portale e con quali modalità. In allegato locandina e di seguito una breve sinossi. resto comunque a disposizione per qualsiasi domanda ""Io ed Emma", in scena dal 24 al 26 Marzo al Teatro Furio Camillo di Roma, è il nuovo spettacolo firmato Margot Theatre che pone l'accento sulla questione attuale e problematica del femminicidio. In scena due donne, un madre ed una figlia, che si fronteggiano in un dialogo serrato rievocando ricordi e immagini del passato. La scena si riempie della tensione psicologica dei due personaggi, tra battute dal tono crudo e realistico e racconti di vita passata. La storia di Emma è la storia dolorosa di una donna come tante, che appartiene ad un fenomeno su cui è necessario porre l'attenzione. In scena, insieme a Loredana Piedimonte e Martina Grandin, anche due allieve della scuola: Sara Aiello e Sofia Freda. Regia e testo di Valentina Cognatti Biglietti: Intero: 12,00 euro + tesserino teatro Ridotto: 10,00 euro + tesserino teatro" per info e prenotazioni 3381348673