Io e Franca - Storia di un’amicizia

Di e con Duska Bisconti.



In una Roma in pieno fermento, nei primissimi anni ’80 al teatro Tenda di Piazza Mancini, quando folle oceaniche correvano ad assistere agli spettacoli di Dario Fo e Franca Rame, ancora la speranza della sinistra non si era del tutto spenta.

In questo contesto nasce l’amicizia tra una giovane attrice e Franca Rame, un sodalizio che rimane inalterato nel tempo.

Le vediamo spesso nelle auto scassate della giovane attrice ridere, chiacchierare, vivere libere i loro pensieri e la vita che le attraversa.

E’ una storia che passa attraverso Roma, Cesenatico, Firenze, le piazze d’Italia e si trasforma il giorno della morte di Franca in mezzo ai disordini di Piazza Taksim a Istanbul in un canto di libertà.