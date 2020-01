Io c'ho l'ansia, live acustico di Patrizio Maria

Il cantautore Patrizio Maria ripercorrerà i maggiori successi dal suo primo giorno sul palco ad oggi. Il singolo "IO C'HO L'ANSIA", contenuto nel primo album "India Londinese" - prodotto dallo storico fonico della RCA, Maurizio Montanesi - vende 14 mila copie. Il secondo album, "Banana Confused", lo porta in tour europeo per un anno.

Ha solo 15 anni, Patrizio Maria, quando viene scoperto da Ivan Graziani che decide di produrlo e portarlo con sé in apertura dei concerti dei suoi tour. Da qui inizia a essere richiesto, per lunghe collaborazioni come chitarrista, arrangiatore, compositore e corista, da Little Tony, Enrico Ciacci, Patty Pravo, Goran Kuzminac e moltissimi altri grandi nomi.

IO C'HO L'ANSIA - La notte di Patrizio Maria è l'evento live acustico (voce e chitarre) con i maggiori successi del cantautore e alcune anteprime dei brani del nuovo album in registrazione con uscita nel 2020, che si svolgerà sabato 1 febbraio 2020 alle 21,30 presso Poppyficio, il circolo Arci più piccolo d'Italia, in via degli Olivi, 29 Roma (zona Centocelle)

Ingresso: gratuito con tessera Arci. Consigliatissima la prenotazione al 3401846488