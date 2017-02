Sole e Baleno. Federico Aldovrandi. Katiuscia Favero. Giuseppe Uva. Stefano Cucchi. Cinque drammatiche storie che dal 1998 ad oggi hanno sconvolto l'Italia, facendo discutere e dividendo l'opinione pubblica. Se la vittima era sotto la custodia dello Stato, la ricerca di un colpevole si fa complessa, i dubbi si insinuano, prove e testimonianze sono difficili da reperire. Tutti ne parlano, tutti si schierano, la verità sembra allontanarsi sempre più. Con sensibilità d'artista, Rosso Fiorentino quella verità ha voluto guardarla dritta negli occhi e ha sentito l'urgenza di comunicarla, senza filtri. Trascinando lo spettatore dentro i fatti, lascia a lui il giudizio finale. Tra realismo e simbolismo, tra realtà e trasfigurazione, Figli come noi si colloca nel panorama cinematografico come un'opera necessaria e non più rimandabile, per dare voce a chi non può più raccontare la sua storia. Perché non c'è peggior assassino del silenzio. Alla presentazione del film saranno presenti anche due donne simbolo della lotta per la giustizia: Ilaria Cucchi e Claudia Budroni, sorelle, rispettivamente, di Stefano Cucchi e Dino Budroni. Interverrà alla serata anche ACAD Onlus (Associazione Contro gli Abusi in Divisa).