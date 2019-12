Palloncino Invasion: migliaia di palloncini nel villaggio di Natale

In data 30 dicembre, il tipico addobbo da festa sarà portato all'estremo, con l'invasione di migliaia di palloncini negli spazi del Christmas Wonderland in Roma, il villaggio internazionale di Natale al Pratibus District.

Invasione di palloncini a Christmas Wonderland

Una vera e propria invasione tale da lasciarvi spazio sufficiente per nuotare in full immersion, e divertirvi con l'animazione del Christmas Wonderland, in 5000mq di spazi rinnovati, tra installazioni luminose, market e pattinaggio.

L'invasione di palloncini bianchi è in programma dalle 18 in poi. Per maggiori informazioni contattare il 3923823924 o consultare il sito www.christmaswonderlandroma.it

Christmas Wonderland in Roma, nella sua prima edizione Italiana, è l'unica destinazione per tutti coloro che cercano meraviglie per grandi e piccini.

Qui l'evento Facebook: https://www.facebook.com/events/450674988919880/