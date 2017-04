Intrecci di note alla mostra Trama Aurunca … Emozioni e Creatività di un Territorio

La mostra "Trama Aurunca … Emozioni e Creatività di un Territorio", realizzata in collaborazione con il Parco Naturale dei Monti Aurunci e il Museo nazionale delle arti e tradizioni popolari a Roma, saranno, insieme alle creazioni moda realizzate in "stramma" della stilista Lisa Tibaldi, uno scenario unico per il concerto di musica classica dal titolo "Intrecci di Note". L'iniziativa prenderà vita sabato 8 aprile alle ore 17,00 grazie alla sinergia instaurata con il Conservatorio di Frosinone "Licinio Refice", una tra le principali eccellenze della Terra Aurunca, che con i suoi 45 anni di storia, gli oltre 130 docenti e i 1.200 alunni che affollano i corsi di musica, si è imposto nel tempo anche come polo di cultura dove è possibile svolgere attività non rigidamente circoscritte al mondo della musica, ma rivolte ad iniziative orientate ad un modo nuovo di vivere e proporre "arte". Nel prestigioso Salone d' Onore del Museo della Civiltà, presso il Museo nazionale delle arti e tradizioni popolari, nello scenografico allestimento realizzato con i cespugli di Stramma, i 35 elementi dell' Orchestra sinfonica del Conservatorio di Frosinone, diretta dal Maestro Giorgio Proietti, Direttore Stabile della Accademia Internazionale di Roma, nonché Professore Ordinario di Direzione d'Orchestra presso il Conservatorio"Licinio Refice", eseguiranno brani sinfonici composti da W.A. Mozart, L.V. Beethoven e F. Mendelssohn. Il concerto "Intrecci di Note" vivrà un ulteriore momento di creatività grazie al suggestivo quadro moda realizzato con le creazioni d'alta moda di Lisa Tibaldi, alle acconciature delle modelle realizzate ad intreccio da Giovanni Grieco e al make up di Mauri Menga. Ingresso Museo € 4,00 - riduzione dalle 16,30 € 2,00 Entrata senza prenotazione fino ad esaurimento posti

