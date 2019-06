Into the wild night show a Villa Ada - Roma incontra il mondo

Into The Wild Night è uno spettacolo itinerante ispirato dall'omonimo film di Sean Penn e dedicato alla produzione solista di Eddie Vedder. Lo show segue un climax inizialmente intimista con brani ukulele e voce e termina in esecuzioni corali elettriche, il tutto intervallato da aneddoti sul frontman dei Pearl Jam e con la proiezione durante il live di immagini tratte dal film, ma non solo, altri brani ripercorrono lo stretto rapporto di collaborazione tra la band di Vedder e il cinema.

Segue il dj set di DJ SUPERTRAMP, un viaggio negli Stati Uniti partendo dalla Seattle anni 80/90 in poi: Grunge / Rock / Punk Rock.

Into The Wild Night show arriverà a Villa Ada - Roma incontra il mondo il prossimo 23 giugno.