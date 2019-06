Intersezioni, mostra di pittura di Alessandro e Giovanni Marziano

INTERSEZIONI

opere recenti di Alessandro e Giovanni Marziano

24 Giugno / 1 Luglio 2019 - orario 10.30/24

Sala mostre "il Laboratorio", Via del Moro n°49, Trastevere, Roma.



Giovanni e Alessandro Marziano, in un percorso poetico che presenta le loro opere più recenti, si distinguono nell'ampio panorama artistico nazionale, per la qualità dei loro accordi tonali, per la raffinatezza di ciascuna pennellata, per un processo pittorico che affonda le sue radici in Vermeer per approdare a Ferroni e Vespignani: un'Arte antica che non sa di muffa e di dejà vu, ma risplende di modernità. La loro pittura ti affascina e rimette ordine nell'universo dell’arte iconica, ponendo la parola fine a pregiudizi e censure sul realismo, rispetto al differente e fortunato - spesso troppo - destino dell’arte aniconica (o astratta, informale, concettuale, povera, primitiva, selvaggia).

La mostra romana “Intersezioni”, dal 24 Giugno all'1 Luglio presso la sala mostre "il Laboratorio" - via del Moro n°49 a Trastevere, suggella il loro legame artistico (oltre che, ovviamente, affettivo!). “Intersezioni” diventa il simbolo di percorsi autonomi che si intrecciano, divergono e convergono, ognuno con la sua cifra distintiva e con la sua inconfondibile originalità, ma strettamente in prima linea nell'eroismo della figurazione contemporanea.

Dopo il successo delle mostre, intitolate “Talis Pater”, allestite in Puglia e Calabria, gli artisti Giovanni e Alessandro Marziano si sono ritrovati ancora insieme nell'importante ricognizione sul Realismo contemporaneo nelle sale del Museo Civico di Sarnico, in una ristretta schiera accuratamente selezionata da Massimo Rossi. L'evento “I Maestri dell'iperrealismo italiano – Arte al limite”, ancora visitabile fino al 23 giugno, è una ulteriore tappa della loro brillante attività espositiva.

La mostra affida ai nostri occhi e al nostro cuore un esempio di “Realismo lirico” emozionante, un ritorno alla bellezza nell'oscurità dei nostri tempi. E di bellezza si ha tanto bisogno.



www.alessandromarziano.it

info@alessandromarziano.it

tel. 3291312680

Gallery