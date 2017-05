Interno 14: "Natura Bianca" Arte - Letteratura - Musica a cura di Daniela Perego 8 maggio 2017 ore 18.30 | Interno 14 | Roma Il giorno 8 maggio 2017 alle ore 18.30 Interno 14_lo spazio dell'AIAC - Associazione Italiana di Architettura e Critica presenta "Natura Bianca" a cura di Daniela Perego, mostra collettiva tra arte, letteratura e musica. Gli Artisti: Ak2deru, Sonia Andresano, Paolo Assenza, Arianna Bonamore, Fabrizio Cicero, Giulia Del Papa, Marco Emmanuele, Luca Grechi, Roberta Maola, Germano Serafini, Michele Welke. "aspettando il plenilunio come un'aspirazione, un desiderio, una chimera ... non luogo da raggiungere al confine di ogni dove abbacinante dal bianco affioro in un velato presente nei tempi e negli spazi che paiono vuoti spesso si cela la possibilità di guardare oltre quel posto dentro di noi dove vivono e accadono le cose la natura aspetta il nostro movimento come un incontro, ti avvicini, ti allontani, ti presenti al di là del potere lei pensa solo a pochi è concesso proseguire il percorso emozionale del bianco che rinvia ad una bellezza dispersa tra relazioni intense e sottili fragilità, luci ed ombre, cristallini riflessi dell'anima ci sono forme nel vuoto, forme che, come schizzi, collassano immediatamente al loro apparire o persistono invisibilmente andremo a conquistare un pianeta coi finestrini aperti che ci gonfiano le maglie quanto vivere viviamo per avere quel candore, quanta pittura ancora per riuscirlo ad esprimere? gallinae albae filia" Durante la serata di inaugurazione: un pensiero di Vittoria Biasi ore 20 lettura di alcuni passi del libro "La sabbia di Léman" di Carmine Sorrentino ore 21 esibizione del duo Federica Raso cantante e Pierluigi Potalivo chitarrista in "Lieve" INFO MOSTRA Interno 14: "Natura Bianca" Arte - Letteratura - Musica a cura di Daniela Perego Inaugurazione 8 maggio 2017 ore 18.30 Interno 14 | Via Carlo Alberto 63 Roma La mostra è visitabile dal 9 al 20 maggio 2017: 3494945612 L'iniziativa non si prefigge finalità commerciali di alcun genere, ma fa parte delle attività culturali dell'associazione. Associazione Italiana di Architettura e Critica www.architetturaecritica.it UFFICIO STAMPA AIAC / Roberta Melasecca uffstampaaiac@presstletter.com / tel. 349 4945612 www.presstletter.com