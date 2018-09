International Art Jewellery Exhibition (IAJE) in "Color"

Inaugurazione Venerdì 14 Settembre ore 19:00



Dal 14 al 21 Settembre l'International Art Jewelry Exhibition (IAJE), un gruppo di designer di gioielli, provenienti da diversi paesi del mondo (Corea, Italia, Singapore, Cina e Svezia), espone presso gli spazi Medina Roma le proprie creazioni in una mostra dal titolo "Color". Ogni anno l’Italian Art Jewelry Exhibition espone in diversi paesi, quest'anno è la volta dell'Italia e il gruppo ha scelto la capitale come location del grande evento.

Le creazioni sono legate da un unico filo conduttore: il colore, da cui l’esposizione prende il titolo. La mostra vuole sottolineare l’ambiguità del colore che viene “reinterpretato” in diversi modi dai designer in base alla loro fantasia e alle loro esperienze di vita.



Artisti:



Charlotte Kim; JangMi Oh; DiKai Zheng; SiCheng Shuai; JiaYin Yu; Fie Ling Tjia; Jole Constantino; Paola Gerosa; JiWon Lee; DooIl Kim; SooKyoung Lee; JuHeon Park; Lena Son; Chearin Kim; Sofia Petersson; Sergio Giusti