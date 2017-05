Il 15 maggio 2017 ore 21.00 una serata di INTERMEDIA PERFORMANCE VIDEOARTE (introduzione di Luciano Martinis) con opere di Fausta Squatriti, Fabrizio Crisafulli, Silvia Stucky, Riccardo Sinigaglia, Benedetta Montini. Arte digitale con commistioni di immagini, teatro e installazioni si alterneranno negli vari spazi del Teatrinscatola (Lungotevere degli artigiani, 14), ingresso libero. link http://www.todaysmusic-rome.com/wp/ Programma dettagliato: - "Outstanding" videoinstallazione di Fabrizio Crisafulli Un personaggio dal sembiante mobile che cerca la sua identità in rapporto al luogo. - "Come l'acqua che scorre" videoinstallazione, colore, suono, stereo di Silvia Stucky Musica Audio: David Lillqvist, Helsinky (2004) - Rituale d'autunno di Riccardo Sinigaglia (2004) Musica e immagini di Riccardo SInigaglia viola Maurizio Barbettidipinti Liliana Coda - "Esercizi di maieutica" Opere video di Benedetta Montini A cura di Daniela Simoni Produzione 2013-17 - "Benvenuti!!! (istruzioni per l'uso)" 2017 monologo di Fausta Squatriti recitato da Alberto Lombardo Regia video di Roberto Magrassi immagini di Stefania Giacco e Giovanni Saviano