Intangible, inedita installazione in cui l’acqua è protagonista

Apertura al pubblico: sabato 18 febbraio 2017, dalle ore 11.00 alle 20.00 e domenica 19 dalle ore 15.00 alle 18.00 IQOS Embassy Roma via Margutta, 3 L'IQOS Embassy di Roma ospita negli spazi in via Margutta 3, sabato 18 e domenica 19 febbraio, l'installazione di Alex Braga, Intangible, che vede protagonista l'acqua come elemento scultoreo e sonoro. "Il nostro mondo è governato dall'immateriale, dall'intangibile, dalle vibrazioni", afferma il musicista, conduttore e autore televisivo. Intangibile nasce proprio da questa tesi e da uno studio dell'autore che ha coinvolto cimatica, innovazioni tecnologiche e nuovi processi di produzione e fruizione musicale. L'opera è costituita da piccole vasche in cui l'acqua è sollecitata da vibrazioni sonore, che la guidano dando origine a coreografie originali e immagini inaspettate. I getti d'acqua vengono così modificati dal ritmo della musica: l'elemento assume configurazioni diverse, con movimenti a spirale, inversioni di direzione, interruzioni. La sera dell'inaugurazione la performance sarà accompagnata da un live dell'artista, durante la quale gocciolatoi temporizzati risponderanno ai suoi comandi colpendo microfoni che amplificheranno il suono, e da una videoproiezione in slow motion dell'opera. L'IQOS™ Embassy con questo progetto conferma la sua attenzione alla sperimentazione e all'innovazione, ospitando nei suoi spazi progetti di ricerca che coinvolgono la creatività contemporanea. Ed è proprio questo lo spirito che anima le IQOS™ Embassy presenti nel cuore di Roma, Milano, Torino, Modena e Bologna: sintesi dell'aspirazione verso una migliore qualità della vita, sono concept store dedicati alla presentazione e alla vendita dell'avveniristico dispositivo IQOS™, ultimo ritrovato della scienza di Philip Morris International, che scalda e non brucia appositi stick di tabacco, eliminando il processo di combustione caratteristico delle sigarette. Una rivoluzione per il settore resa possibile grazie a investimenti di oltre due miliardi di dollari in ricerca e sviluppo, e al lavoro di un team interdisciplinare di oltre 300 scienziati e ingegneri di fama mondiale, avente come obiettivo la riduzione del danno rispetto al fumo di sigarette. INFO PUBBLICO IQOS Embassy Roma | via Margutta 3 Per informazioni: iqos.roma@dem-o.com

Gallery