Insula sotto Palazzo Specchi e San Paolo alla Regola Luoghi normalmente non accessibili al pubblico ​ Costo: 9 euro tutto incluso Domenica 9 Aprile 2017 - ore 15.00 Inizio visita: 15.00, comprende l'entrata ai sotterranei di Palazzo Specchi e nella chiesa di San Paolo alla Regola; Termine visita: 16.30. Appuntamento: ore 15.00 in Via di San Paolo alla Regola 16, 00186, Roma. In caso di maltempo la visita si svolgerà lo stesso in quanto le strutture sono al coperto. Costo visita: 9 euro tutto incluso (iscrizione per i nuovi soci, visita guidata e ticket d'accesso); Ricordiamo che per partecipare alle nostre attività è necessario essere soci dell'associazione. Modalità di prenotazione: inviare una mail a visite@tuscola.it o un sms al 371.1423882 indicando il numero dei partecipanti, i dati anagrafici di ognuno e un recapito telefonico. I posti sono limitati. Le strutture romane dell'area archeologica di San Paolo alla Regola vennero riportate alla luce durante i lavori di restauro di un insieme di edifici, di proprietà del Comune di Roma, tra il 1978 ed il 1982 e si conservano per un'altezza complessiva di quattro piani, due nel sottosuolo e due al di sopra. Gli edifici, pertinenti ad un complesso di magazzini noto come Horrea Vespasiani, risalgono all'epoca dell'imperatore Domiziano (81 d.C. - 96 d.C.); tali strutture dovevano certamente essere connesse alle attività portuali e commerciali che si svolgevano nelle aree prospicienti il Tevere. Gli ambienti si disponevano lungo strade parallele al corso del fiume e conobbero una prima ristrutturazione già in età severiana (inizio III sec. d.C.): vennero costruiti nuovi magazzini, ampie aule e abitazioni che conferirono all'edificio la mole attuale. Durante il XII sec. d.C., sulle antiche strutture venne eretta una casa-torre, tutt'oggi visibile dietro Palazzo Specchi. Scenderemo insieme i gradini del tempo fino a scoprire le più antiche fasi di una storia edilizia lunga quasi venti secoli. Concluderemo infine la nostra visita nella Chiesa di San Paolo alla Regola.