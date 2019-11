Roma sotterranea. Insula di San Paolo alla Regola

Una visita guidata all’Insula di San Paolo alla Regola, che ci condurrà nella Roma sotterranea, per soddisfare tutti gli appassionati di archeologia e della meraviglie nascoste in città! Sotto metri di terra infatti si nascondono i resti di quella che venne identificata come un’insula di epoca romana, abitata, secondo la tradizione, dallo stesso apostolo Paolo. Ma non solo. Queste stanze furono probabilmente anche magazzini e luoghi di servizio connessi ai lavori che si svolgevano lungo il Tevere e che testimoniano una continuità di vita dal I secolo fino all’epoca medievale ed oltre. Un viaggio nel passato da non perdere!



Quando

Sabato 16 Novembre 2019 ore 16:45

Dove

Via di San Paolo alla Regola 16

Costi

Quota di partecipazione euro 8 a persona, più il biglietto di ingresso: intero euro 4; ridotto euro 3; gratis under 18 e possessori di MIC Card. Prenotazione obbligatoria.



Info e prenotazioni

“L’Asino d’Oro” Associazione Culturale

cellulare: 346 5920077

e-mail: info@lasinodoro.it

sito web: http://www.lasinodoro.it/evento/insula-di-san-paolo-alla-regola-apertura-straordinaria/