L'Insula romana di San Paolo alla Regola

Un'occasione eccezionale per visitare un luogo solitamente chiuso al pubblico! L'insula romana di S. Paolo alla Regola è una piacevole sorpresa che si scopre percorrendo i vicoli tra Piazza Farnese e Via Arenula. Rinvenuta alla fine degli anni '70 durante lavori di ristrutturazione di Palazzo Specchi, a 10 m dal livello stradale, si conserva per ben quattro piani, con fasi di vita che vanno dal I al IV d. C. Tra muri in opera laterizia e resti di pavimenti a mosaico, seguiremo lo sviluppo storico del complesso archeologico: dagli horrea, i magazzini costruiti alla fine del I d.C., collegati a uno dei più antichi porti fluviali di Roma, all'insula di III d. C., fino alla casa-torre medievale innalzata nel XII secolo sulle strutture romane. La visita sarà tenuta dalla dott.ssa Emanuela Sarracino, Archeologa e Guida Turistica. Appuntamento: ore 16,30 all'ingresso del monumento in Via di S.Paolo alla Regola, 16 Costo della visita: 7 € Attenzione, posti limitati! Prenotazione Obbligatoria: Cell. +39 328.8071534 emanuela.sarracino@gmail.com