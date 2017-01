Insula di San Paolo alla Regola (apertura straordinaria)

Entreremo in esclusiva nei sotterranei di Palazzo Specchi per visitare l'Insula di San Paolo alla Regola, un'area archeologica messa in luce tra il 1978 e il 1982 da uno scavo che ha rivelato l'esistenza di numerose strutture di epoca romana conservate fino a quattro piani di altezza, due nel sottosuolo e due in elevato! Le strutture furono riutilizzate e sopraelevate nel Medioevo, nel Cinquecento gli edifici passarono alla famiglia Specchi da cui prende nome l'attuale palazzo. Accompagnati dal nostro archeologo visiteremo una sezione dell'impianto urbanistico dell'antica Roma: vedremo i resti di edifici abitativi (insulae), di cortili e magazzini. Avremo infine modo di scoprire come vivevano gli abitanti nell'antica Roma, anche grazie ad alcuni aneddotti che raccontano le antiche fonti letterarie... INFORMAZIONI GENERALI Appuntamento: h. 16.45, Via di San Paolo alla Regola, 16. Quota di partecipazione: 8€ (Soci 2017) - 10€ (non Soci) + ingresso al sito 4€. Durata 1h30 circa. Posti limitati a 15 persone. Iscrizioni entro le h. 10.00 di sabato 7 gennaio. Dopo tale orario si consiglia di telefonare per accertarsi della disponibilità dei posti e dell'effettivo svolgimento della visita guidata. PER PARTECIPARE Per partecipare alle nostre attività è necessario prenotarsi, indicando i nominativi dei partecipanti, con una delle seguenti modalità: - inviare una mail a : pan.archeologia@gmail.com - telefonare (o inviare un messaggio) al numero: 393 31 00 313. Per ulteriori informazioni non esitate a contattarci!

