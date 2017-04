Insula dell'Ara Coeli (Luoghi normalmente non accessibili al pubblico) Costo: 9 euro tutto incluso Domenica 23 Aprile 2017 - ore 10.00 Costeggiando le pendici del Campidoglio tra la scalinata dell'Ara Coeli ed il Vittoriano, possiamo scorgere, sulla nostra destra, i monumentali resti di un antico caseggiato romano, noto oggi come Insula dell' Ara Coeli. L'edificio, risparmiato dai lavori di demolizione degli anni '30 del secolo scorso, risale, nella sua fase originaria, al II sec d.C. Costituito da almeno 5 piani, tuttora conservati, l'edificio ci ha consentito di ampliare le nostre conoscenze sull'edilizia immobiliare popolare della Roma antica. Tra le sue murature potremo ammirare il perpetuo avvicendamento di usi, riusi e rifunzionalizzazioni che dall'età imperiale, passando per il medioevo e tutta l'epoca moderna, hanno permesso alla struttura di giungere intatta sino ai giorni nostri. Tipologia itinerario: archeologia, luoghi normalmente non accessibili al pubblico; ​ Inizio visita: 10.00, la visita si svolgerà all'interno e all'esterno dell'area archeologica; Termine visita: 11.30. Appuntamento: ore 10.00 in Piazza D'Aracoeli (accanto la scalinata), 00186, Roma; Coordinate GPS: 41°53'38.9"N 12°28'56.3"E 41.894126, 12.482311 Anche in caso di maltempo la visita si svolgerà in quanto le strutture interne sono al coperto. Costo visita: 9 euro tutto compreso (ticket di accesso, visita guidata e iscrizione all'associazione); Ricordiamo che per partecipare alle nostre attività è necessario essere soci dell'associazione. ​ Modalità di prenotazione: invia una mail a visite@tuscola.it o un sms al 371.1423882 indicando il numero dei partecipanti, i dati anagrafici di ognuno e un recapito telefonico. I posti sono limitati.