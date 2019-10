L’Insula dell’Ara Coeli, un raro esempio di “condominio” della Roma imperiale. Visita con ingresso speciale

Siete curiosi di visitare un vero e proprio condominio dell’antica Roma, originariamente in grado di contenere circa 380 persone? Un’occasione sicuramente da non perdere, grazie all’ingresso speciale all’Insula dell’Ara Coeli, riservato alla nostra Associazione.

Alle pendici del Campidoglio, tra il Vittoriano e la scala dell’Ara Coeli, sono visibili i resti di un’antica insula, raro esempio di palazzina in affitto di epoca imperiale -oltre a quelle di Ostia antica-, dotata di varie unità immobiliari, fortunatamente scampata agli sventramenti degli anni ’30 che hanno interessato l’intera area.

Si tratta di un edificio costituito da almeno sei piani (oggi se ne conservano quattro, ma sopravvivono i resti degli altri due), di cui i primi piani, costituiti da tabernae al pian terreno con al di sopra il mezzanino e appartamenti di diversa grandezza, si trovano a circa 9 m sotto l’attuale piano stradale. Nel Medioevo, nella parte più alta dell’edificio venne ricavata la chiesa di San Biagio de Mercato, della quale sono emersi e tutt’ora visibili anche da piazza dell’Aracoeli, il piccolo campanile e l’absidiola affrescata con le immagini di Cristo, la Madonna e San Giovanni. Nel 1653 la chiesetta medievale venne inglobata nella più grande chiesa di Santa Rita da Cascia che negli anni ’30, durante i lavori di risistemazione del Vittoriano, venne letteralmente smontata e rimontata a pochi metri di distanza, vicino al teatro Marcello, permettendo così il ritrovamento dell’insula sottostante.



