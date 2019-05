Apertura straordinaria Insula dell’Ara Coeli in Campidoglio

L’insula dell’Ara Coeli apre le porte in maniera straordinaria per farvi scoprire uno dei tesori nascosti della città. Un archeologo vi accompagnerà all’interno di un luogo che affonda le sue radici in un tempo lontano, quando Roma era il centro del più potente impero della storia. Sotto il Campidoglio infatti, sono tornati alla luce i resti di un’antica casa popolare di abitazione: questo ci permetterà di scoprire segreti legati alla vita quotidiana delle persone comuni, al modo in cui vivevano e all’evoluzione del concetto di abitazione nel tempo. Un viaggio nella storia assolutamente da non perdere!



Quando

Domenica 09 Giugno 2019 alle ore 16:45

Dove

Piazza dell’Ara Coeli, davanti alla Scalinata

Costi

Quota di partecipazione euro 8 a persona, a cui va aggiunto il costo del biglietto d’ingresso: intero euro 4; ridotto euro 3; gratis under 18 e possessori di MIC Card. La prenotazione è obbligatoria.



Info e prenotazioni

“L’Asino d’Oro” Associazione Culturale

cellulare: 346 5920077

e-mail: info@lasinodoro.it

sito web: http://www.lasinodoro.it/evento/apertura-straordinaria-insula-ara-coeli/