L'insula dell'Ara Coeli, apertura straordinaria

Tra il Vittoriano e la scalinata dell’Ara Coeli sono visibili i resti di un interessante complesso storico messo in luce durante le demolizioni degli anni Trenta del Novecento per l’apertura dell’odierna Via del Teatro di Marcello. Si entrerà all’interno del sito per vedere le strutture di un' insula romana, l'edificio abitativo a più piani con botteghe al piano terra, e capire come vivevano gli inquilini in queste scomode e spesso pericolose abitazioni che prendevano in affitto.

Si vedranno le successive fasi storiche del complesso: il campanile romanico e gli affreschi trecenteschi della Chiesa di San Biagio trasformata nel Seicento nella Chiesa di Santa Rita che nel Novecento fu smontata e ricostruita tra il Teatro di Marcello e l’odierna Piazza Campitelli!

INFORMAZIONI GENERALI

Appuntamento: h.16.45 ai piedi della scalinata dell'Ara Coeli.

Quota di partecipazione: €8 (Soci 2019), €10 (non Soci)+ biglietto di ingresso: gratuito per i possessori MIC Card; oppure €4 (Intero), €3 (ridotto possessori Metrebus, Bibliocard, insegnanti).

Durata: 1h30.

Minimo partecipanti 8 persone, massimo 12.

Prenotazioni entro mercoledì 12 giugno, h. 14.00. Dopo tale orario si consiglia di telefonare per accertarsi della disponibilità dei posti e dell'effettivo svolgimento della visita guidata.



PER PARTECIPARE

Per partecipare alle attività è necessario prenotarsi, indicando i nominativi dei partecipanti, con una delle seguenti modalità:

- inviare una mail a : pan.archeologia@gmail.com

- telefonare (o inviare un sms o un messaggio whatsapp) al numero: 393 31 00 313

Lun-Ven h. 15-19.00

Sab h. 9.30-18.30